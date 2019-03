Reggio Calabria, napoletano evade e da’ fuoco all’ex moglie. La criminologa: “com’è potuto accadere, vista la nota pericolosità dell’uomo?”

12 Marzo 2019 13:32

Reggio Calabria, la nota della criminologa Antonella Cortese vicepresidente dell’Accademia italiana delle scienze di polizia investigativa e scientifica

“Ancora un altro atto di violenza contro le donne, ancora un gesto estremo per punire la l’ex. A Reggio Calabria un pregiudicato napoletano ha tentato di uccidere l’ex moglie, all’ingresso di un liceo artistico del capoluogo calabrese, dandole fuoco. Ora la donna è in gravi condizioni. Come è potuto accadere che una persona pericolosa, tanto da essere ai domiciliari, abbiamo potuto colpire con tanta violenza? Quanto accaduto oggi si poteva evitare? È evidente che manca ancora una strategia di sostegno e protezione in casi dove il peggio può essere previsto e quindi la violenza prevenuta“. Così, in una nota, la criminologa Antonella Cortese vicepresidente dell’Accademia italiana delle scienze di polizia investigativa e scientifica. “Serve un intervento dello Stato immediato, una controllo capillare di situazioni già a rischio – aggiunge -. Non si possono abbandonare così le donne“.

