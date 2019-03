Reggio Calabria, Tribunale condanna 62enne beccato su camion con 70kg di droga [NOME e DETTAGLI]

2 Marzo 2019 13:58

Monaco, nel maggio 2017, era stato fermato a Villa San Giovanni a bordo di un camion contenente 70 chili di droga

E’ stato condannato dal tribunale di Reggio Calabria a 6 anni ed 8 mesi di reclusione per traffico di droga,

Angelo Monaco di 62 anni, accusato dagli inquirenti di essere il reggente del clan Trigila di Noto. Monaco, nel maggio 2017, era stato fermato a Villa San Giovanni a bordo di un camion contenente 70 chili di droga. Con lui c’era Pietro Crescimone, 45 anni, che ha scelto il rito abbreviato ed e’ stato condannato in Appello a 4 anni di reclusione. Monaco ha sempre negato le accuse sostenendo che non era a conoscenza del carico di quel camion guidato da Crescimone. Alcune settimane fa Monaco e Crescimone sono stati arrestati dagli agenti di polizia al termine dell’operazione “Vecchia Maniera” su droga ed estorsioni ai danni di imprese agricole ed edili.

