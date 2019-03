20 Marzo 2019 22:28

Reggio Calabria: venerdì 22 marzo a Taurianova convegno di diritto sportivo dal titolo “Le società sportive fra Asd e attività commerciale – Fiscalità e regimi agevolati”

Venerdì 22 marzo 2019 con inizio alle ore 15.00, presso l’Auditorium “Macrì Terranova” dell’I.S. “Gemelli Careri” di Taurianova, avrà luogo il convegno di attualità di diritto sportivo “Le società sportive fra Asd e attività commerciale – Fiscalità e regimi agevolati”. Organizzato da Rc Sport con il patrocinio del Coni Calabria e del Comune di Taurianova, il convegno è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Palmi con n° 4 crediti formativi e vedrà la partecipazione di numerose personalità istituzionali e sportive. Saranno presenti infatti il Sindaco di Taurianova Ing. Fabio Scionti, il Consigliere della Regione Calabria On. Francesco Dagostino, il Consigliere delegato allo Sport per la Regione Calabria On. Giovanni Nucera, l’Assessore allo Sport del Comune di Taurianova dott. Raffaele Loprete, il presidente del Consiglio Ordine Avvocati del Foro di Palmi Avv. Francesco Napoli e il presidente della Figc Lnd Calabria Dott. Saverio Mirarchi, oltre agli interventi programmati del presidente del Coni Regionale Calabria Avv. Maurizio Condipodero, della docente dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria Prof.ssa Angela Busacca, del Magistrato Giudice presso il Tribunale di Vibo Valentia dott. Ilario Nasso, dell’Avvocato presso il Foro di Palmi Antonio Spina e del dott. Piero De Pasquale del Direttivo Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Palmi. Modererà l’Avv. Luigi Mamone, direttore di Rc Sport. Il convegno si propone di trattare un tema assai dibattuto negli ultimi anni e, grazie anche alle personalità presenti, rappresenta un’occasione molto importante per le varie Associazioni Sportive Dilettantistiche che operano sul territorio di poter approfondire l’argomento.

