5 Marzo 2019 23:00

Reggio Calabria: il SUL aderisce alla giornata di lotta dell’8 marzo ed allo sciopero globale delle donne proclamato da un grande numero di associazioni di tutto il mondo, femministe e di tutela dei diritti delle donne

“La segreteria provinciale del SUL – scrive in una nota- aderisce alla giornata di lotta dell’8 marzo ed allo sciopero globale delle donne proclamato da un grande numero di associazioni di tutto il mondo, femministe e di tutela dei diritti delle donne. Il SUL ribadisce un concetto già più volte espresso: i diritti sono un tutt’uno. Perciò il diritto a non essere uccise per “turbamenti emotivi”, quello di avere liberamente ogni rapporto sociale, lavorativo ed affettivo ed il diritto ad un lavoro certo, dignitoso ed adeguatamente retribuito sono sfaccettature della medesima necessità di riconoscere la pienezza e l’uguaglianza dei diritti delle persone a prescindere dalle loro differenze perché “ Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Questo è l’Art 3 della Costituzione Italiana, forse il più bello di una bellissima Costituzione, e l’8 marzo daremo il nostro contributo a tutelarlo e diffonderlo aderendo a questa importantissima giornata di lotta”, conclude la nota.

Valuta questo articolo