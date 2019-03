Reggio Calabria: sciopero dei dipendenti di Villa Serena, la soddisfazione del Sul

22 Marzo 2019 09:46

Reggio Calabria: il SUL dichiara la propria soddisfazione per la riuscita dello sciopero del 21 marzo dei dipendenti di Villa Serena

“Il SUL dichiara la propria soddisfazione per la riuscita dello sciopero del 21 marzo dei dipendenti di Villa Serena, che è proseguito fino alla mezzanotte. Si è trattato di una dimostrazione di decisione e di dignità, della riprova che i dipendenti di Villa Serena e, soprattutto, gli iscritti al SUL non intendono piegarsi e rassegnarsi al tentativo di svuotamento dei diritti individuali e collettivi dei lavoratori e che proseguiranno nelle azioni di lotta che prevedono, tra l’altro, il ricorso alla Magistratura, per il momento a quella del Lavoro. Avere sottratto indebitamente quote consistenti di stipendio (200/250 euro per mese per ogni dipendente) aveva, forse, l’obiettivo di dimostrare che vige una sola legge in quell’Azienda. Anche noi pensiamo che viga la legge, ma non una sola: c’è la bellissima Costituzione Italiana, c’è l’altrettanto bello Statuto dei Diritti dei Lavoratori, c’è il Codice Civile”, è quanto scrive in una nota Aldo Libri, Segretario Generale SUL Reggio Calabria. “Tutte norme – prosegue– a cui sono ugualmente assoggettati dipendenti e datori di lavoro. Daremo notizia per tempo di ogni altra iniziativa che intraprenderemo per sbloccare una situazione illegittima che danneggia i dipendenti e crea un contenzioso legale reso categorico dalla chiusura netta al dialogo ed alla concertazione sindacale che tante, forse troppe, volte abbiamo tentato di instaurare. Al momento la segreteria provinciale del SUL vuole solo esprimere un sentito grazie a chi ha scelto di fare lo sciopero, e la solidarietà a chi lo sciopero non lo ha potuto fare perché ha contratti che non lo consentono o perché in turno per servizio essenziale disposto dalla legge. La nostra lotta è anche per loro e saremo contenti quando si riuscirà a recuperare quanto dovuto ai dipendenti che prestano la loro opera coscienziosamente e con grande professionalità. Per oggi ci godiamo un bellissimo sciopero e l’ingresso della primavera. Domani riprende la lotta”, conclude.

Valuta questo articolo