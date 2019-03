Reggio Calabria: avviato a San Ferdinando il servizio civile per quattordici giovani

26 Marzo 2019 22:50

Reggio Calabria: oggi ha preso avvio, presso il Comune di San Ferdinando, il Servizio Civile Universale, fortemente voluto dall’amministrazione comunale per offrire una opportunità di crescita formativa ai giovani e per incrementare le attività a favore della cittadinanza

Lunedì 25 marzo ha preso avvio, presso il Comune di San Ferdinando, il Servizio Civile Universale, fortemente voluto dall’amministrazione comunale per offrire una opportunità di crescita formativa ai giovani e per incrementare le attività a favore della cittadinanza. Il progetto si svilupperà su molteplici dimensioni: iniziative sociali, culturali e formative tra cui il contrasto alla dispersione scolastica e al disagio giovanile, le attività di inclusione sociale e le azioni di tutela e valorizzazione dell’ambiente naturale. L’amministrazione comunale esprime apprezzamento per le qualità dei giovani coinvolti, già emerse in sede di selezione, convinta che le potenzialità dei ragazzi contribuiranno alla crescita di San Ferdinando. La nostra città presenta ancora numerose carenze, e la partenza del Servizio Civile sarà di grande aiuto nel percorso di recupero verso una normalità decorosa e nella creazione di un contesto attrattivo e stimolante. Il progetto “Per Migliorare Insieme” ha durata di 12 mesi e vedrà impegnati 14 volontari, inseriti negli uffici comunali allo scopo di acquisire familiarità con il lavoro di gruppo e le tematiche organizzative. Si porge un particolare e caloroso ringraziamento, per la collaborazione gratuita e volontaristica, alle insegnanti Daniela Naso e Vincenza Violi, nonché alla dirigente comunale Maria Teresa Cimato che seguiranno i giovani del Servizio Civile con lo spirito di contribuire alla felice riuscita del progetto.

