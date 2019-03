Reggio Calabria: Samo aderisce al progetto “Città Sane”, giovedì 28 marzo la presentazione

26 Marzo 2019 11:18

Il Comune di Samo su proposta del laboratorio LASTRE del Dipartimento PAU dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, nell’ambito delle attività per la Convenzione in corso con l’Amministrazione comunale ha aderito alla rete “Città Sane” organizzata e riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Samo è il primo comune della Calabria ad aver colto l’occasione fornita dalla rete Città Sane di promuovere la salute a punto centrale delle proprie politiche. Far parte della Rete vuol dire migliorare lo stato di salute della propria città guardando più in là dei propri confini attraverso il supporto di un network esistente. La conferenza stampa indetta dal direttore del Dipartimento PAU prof. Tommaso Manfredi, dalla prof. Concetta Fallanca responsabile scientifico del LASTRE e dal sindaco del comune di Samo avv. Giovambattista Bruzzaniti, si terrà il 28 marzo alle 11,00 presso il Dipartimento PAU.

Interverranno:

i proff. Natalina Carrà, Antonio Taccone (Laboratorio LASTRE) e Giuseppe Bombino (Università Mediterranea), il vicesindaco Gregorio Bruzzaniti, il presidente del consiglio comunale Luigi Caracciolo, il consigliere Giovanni Brancatisano, il vice presidente del Parco Nazionale dell’Aspromonte dott. Domenico Creazzo.

Sono invitati a partecipare i Sindaci del Bacino della fiumara La Verde: dott. Domenico Stranieri, sindaco di Sant’Agata del Bianco; dott. Stefano Umberto Marrapodi, sindaco di Caraffa del Bianco; dott. Vito Antonio Crinò, sindaco di Casignana; dott. Aldo Canturi, sindaco di Bianco; sig. Francesco Bruzzaniti, sindaco di Africo; dott. Domenico Silvio Pizzi, sindaco di Ferruzzano.

Con l’occasione verranno presentate le prossime attività previste per il workshop di progettazione “S(i)amo in salute. Un processo condiviso per la progettazione della vallata” che si terrà a Samo dal 15 al 17 maggio 2019. Sono interessati oltre venti progettisti strutturati in quattro gruppi di lavoro, formati da docenti, dottori, dottorandi di ricerca, professionisti e studenti. Durante il Ws i gruppi di lavoro elaboreranno proposte sulle indicazioni dello Spatial Planning for Health. An evidence resource for planning and designing healthier places, che la Rete sta sperimentando in Italia attraverso le tematiche della: Mobilità sostenibile; Sana alimentazione; Attività fisica; Sani stili di vita; Rapporto ambiente e salute / pianificazione; Invecchiamento in salute. Le giornate del Workshop sono intese come momento di condivisione delle visioni progettuali e mirano a coinvolgere e responsabilizzare verso un percorso comune di valorizzazione del territorio, tutti i soggetti portatori di interesse: Comuni, Associazioni, Mondo delle Professioni Mondo della scuola e della cultura, residenti, all’interno del territorio della fiumara La Verde.

