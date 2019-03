Reggio Calabria la rassegna “dalle Radici alle ContaminAzioni” ospita il concerto dei Filmnoir

1 Marzo 2019 16:30

Continuano gli eventi all’interno della Rassegna culturale 2018/2019 “Dalle Radici alle ContaminAzioni”: saranno i Filmnoir a essere ospiti dell’associazione culturale Magnolia. All’interno di un cartellone ricco di interessanti incontri dal carattere diverso, tra musica, formazione, arte e letteratura, sempre con un occhio attento e creativo rivolto all’ambiente, l’associazione Magnolia sabato 2 marzo nella sede del Laboratorio Radici in contrada Gagliardi a Reggio Calabria, presenta il live del gruppo ormai divenuto storico nel territorio calabrese.

I Filmnoir, oltre a proporre i brani classici del loro repertorio e alcuni inediti, proporranno il loro ultimo progetto “Un altro morto sulla 106”. Per l’occasione sarà proiettato anche il video ufficiale realizzato dal regista Michele Tarzia. La statale 106, quindi, diventa metafora della vita ordinaria e straordinaria, rappresenta l’oscuro e il necessario, infondendo nel suo attraversarla, l’incognita che accompagna ogni percorso umano. Sul palco, i Filmnoir con Alessandro Pennacchio (voce), Antonio Aprile (basso), Francesco Maria Parisi (batteria) e Domenico Macheda (chitarra) offriranno il loro originale percorso artistico tra musica e poesia in uno sguardo sempre attento alle più disparate umanità metropolitane. Prima del concerto, previsto per le 22.00, è possibile anche prenotare e partecipare alla cena sociale che l’associazione organizza alle 20.30 con l’obiettivo di continuare la ristrutturazione della sede del Laboratorio Radici, struttura confiscata alla ‘ndrangheta.

Per prenotazioni e informazioni contattare il 349.4612197

