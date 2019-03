Reggio Calabria: domani la prima riunione del Comitato di Indirizzo della ZES a Gioia Tauro

27 Marzo 2019 22:41

Reggio Calabria: giovedì 28 marzo si terrà la prima riunione a Gioia Tauro del Comitato di Indirizzo della Zona Economia Speciale

Giovedì 28 marzo 2019 alle ore 12:00 si terrà la prima riunione del Comitato di Indirizzo della Zona Economia Speciale della Calabria. La riunione si terrà presso la sede dell’autorità portuale di Gioia Tauro (Contrada Lamia snc 89013 Gioia Tauro) e sarà presieduta dal Comandante Andrea Agostinelli, in qualità di commissario straordinario dell’autorità portuale. Oltre al presidente Andrea Agostinelli, il comitato di indirizzo è composto dalla Dott.ssa Bianca Maria Scalet, in rappresentanza del Consiglio dei Ministri, dal Prof. Francesco Aiello dell’Unical, in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal dottor Tommaso Calabrò, Dirigente Generale della Struttura di coordinamento della Programmazione Nazionale della Regione Calabria.

L’ordine del giorno della riunione è il seguente:

(1) l’approvazione del regolamento che disciplina le attività del Comitato di indirizzo;

(2) modalità organizzative ed attuative da utilizzare di concerto con l’Agenzia delle Entrate per la concreta attuazione della fruizione del credito di imposta;

(3) modalità attuative per la predisposizione di una baseline di partenza degli operatori economici già insediati nelle aree della ZES Calabria ai fini del monitoraggio dell’impatto delle misure agevolative da parte dell’Agenzia per la Coesione Territoriale

(4) prime valutazioni sui adempimenti di cui al Decreto Semplificazione (art. 3-ter del D.L: 135/2018 convertito nella L.12/2109.

