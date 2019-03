A Reggio Calabria la presentazione del Festival della Scienza

27 Marzo 2019 13:43

Festival della Scienza: la tre giorni di quest’anno, con 6 workshop, 6 seminari, incontri, stand, laboratori, musica e tanto altro, sarà presentata a Reggio Calabria

Venerdì 29 marzo alle ore 11.00, presso la Residenza universitaria di Via Roma – Università Mediterranea di Reggio Calabria, è convocata la conferenza stampa di presentazione del Festival della Scienza – Vibo Valentia 4-6 aprile. La tre giorni di quest’anno, con 6 workshop, 6 seminari, incontri, stand, laboratori, musica e tanto altro, sarà presentata a Reggio Calabria per il respiro regionale che ha assunto la manifestazione svolta con il patrocinio delle Università Mediterranea di Reggio Calabria, Unical di Cosenza e Tor Vergata di Roma, dell’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), dell’AICA (Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico), della Camera di Commercio di Vibo Valentia e con la partecipazione di grandi Aziende. Parteciperanno: il rettore, prof. Santo Marcello Zimbone, la professoressa Lucia Della Spina (delegata all’Orientamento), il prof. Antonino Vitetta (prorettore alla Didattica) la dirigente del Liceo Scientifico G. Berto di Vibo Valentia, prof. Caterina Calabrese, i professori Antonello Bruzzese e Caterina Ferro, gli studenti Raffaella Marincola e Chiara Quattrone e il direttore del Festival, dott. Eugenio Mercuri. Sarà presente l’intero staff organizzativo.

