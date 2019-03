Reggio Calabria: possesso e spaccio di droga, arrestati 2 cittadini nigeriani

30 Marzo 2019 08:52

Reggio Calabria: arrestati 2 cittadini nigeriani per possesso ai fini di spaccio di droga, condotti presso la Casa Circondariale di Arghillà

Arrestati dalle Volanti due cittadini nigeriani a Reggio Calabria. Ieri, personale della Polizia di Stato in servizio di controllo del territorio ha arrestato per possesso ai fini di spaccio di sostanza stupefacente due cittadini nigeriani fermati all’interno di un vagone ferroviario nell’area della linea ferrata adibita a deposito dei treni. Nel dettaglio, gli Agenti delle Volanti, nel pomeriggio di ieri, hanno notato nei pressi del ponte Calopinace un cittadino rumeno, già noto alle forze di polizia, che si dirigeva a piedi, con fare sospetto verso la linea ferroviaria. Gli operatori di polizia hanno pertanto deciso di seguire da lontano il cittadino rumeno e contestualmente hanno chiesto ausilio alla Sala Operativa della Questura che ha immediatamente inviato un altro equipaggio delle Volanti. L’uomo, a piedi, è stato pedinato sino alla zona del deposito treni delle Ferrovie dello Stato e, dopo essersi incontrati con un altro soggetto, è salito a bordo di una vettura di un convoglio ferroviario. Gli Agenti della Polizia di Stato, a questo punto, hanno fatto irruzione nella vettura dove erano presenti, oltre al cittadino rumeno, due cittadini nigeriani. Alla vista degli uomini della Polizia di Stato un uomo che si trovava all’interno del vagone è riuscito a fuggire calandosi da un finestrino. I cittadini nigeriani sono stati immediatamente bloccati e condotti in Questura. Nella disponibilità degli arrestati sono stati inoltre rinvenuti e sequestrati tre involucri in cellophane contenenti 123,7 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, nonché la somma di 80 euro in banconote da 10 e da 20. L’autorità Giudiziaria notiziata di quanto accaduto ha disposto che gli arrestati fossero associati presso la Casa Circondariale di Arghillà. In attesa della convalida del provvedimento provvisorio di polizia da parte dell’Autorità Giudiziaria, l’Ufficio Immigrazione della Questura sta provvedendo alla verifica della documentazione del cittadino nigeriano irregolare al fine di emettere, previo nulla osta dell’Autorità Giudiziaria, l’eventuale provvedimento di espulsione.

