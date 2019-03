Reggio Calabria, cade un faro all’interno della piscina del Parco Caserta: gare sospese

11 Marzo 2019 16:38

Reggio Calabria: un faro si è staccato dal soffitto del Parco Caserta cadendo sul piano vasca

Attraverso un comunicato la Federazione italiana nuoto ricostruisce quando accaduto al Parco Caserta di Reggio Calabria. “Nella giornata di sabato 9 marzo, prima dell’inizio del Campionato Regionale categoria esordienti a Reggio Calabra, durante la fase finale del riscaldamento un faro del soffitto si è staccato cadendo sul piano vasca. Le tribune e lo stesso piano vasca sono state fatte sgomberare per permettere alla società di effettuare un’accurata pulizia sia a bordo piscina sia dentro l’acqua. Il responsabile della sicurezza della struttura prontamente intervenuto ha provveduto ad un’attenta e accurata verifica di tutti i fari del Piano vasca. A questo punto il Giudice Arbitro preso da un attacco di ansia e non sentendosi tranquillo ha deciso di non far iniziare le gare che sono state rinviate a data da destinarsi“.

