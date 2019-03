Reggio Calabria, passeggero in arresto cardiaco salvato grazie al Punto di Primo Intervento Aeroportuale della Croce Rossa [DETTAGLI]

21 Marzo 2019 21:51

Reggio Calabria: storia a lieto fine al Tito Minniti

Nel pomeriggio del 20/03/2019,un passeggero in transito presso l’Aeroporto dello Stretto “Tito Minniti” , Reggio Calabria , veniva colto da improvviso malore. Tempestivi sono stati l’allerta del personale della Croce Rossa Italiana, in servizio presso il Punto di Primo Intervento Aeroportuale, ed il loro intervento. Il medico in servizio, constatato che si trattava di un arresto cardiaco, ha dato il via al protocollo previsto con l’inizio immediato delle manovre di Rianimazione Cardiopolmonare (RCP), in collaborazione con l’Infermiere e l’Autista Soccorritore di turno. Applicate al paziente le piastre del defibrillatore automatico, in dotazione alla struttura, si é proceduto all’analisi del ritmo ed alla scarica. Si é quindi continuato con la RCP e la conseguente ripresa del ritmo cardiaco. A questo punto il paziente é stato affidato al personale del 118, precedentemente allertato e tempestivamente intervenuto, per il trasporto in ospedale dove é stato sottoposto ad ulteriori cure ed accertamenti.

Valuta questo articolo