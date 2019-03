Reggio Calabria: per la 12ª edizione di Olio in Piazza” un convegno sull’extravergine

28 Marzo 2019 22:51

Reggio Calabria: il Conasco rinnova il tradizionale appuntamento di “Olio in Piazza” per sabato 30 marzo

Il Conasco – organizzazione di produttori olivicoli di Reggio Calabria – rinnova il tradizionale appuntamento di “Olio in Piazza” per sabato 30 marzo 2019 con inizio alle ore 9.00 a Reggio Calabria. La manifestazione che la Op organizza per diffondere la cultura dell’extravergine di qualità – giunta alla dodicesima edizione – avrà quest’anno il duplice obiettivo di presentare ai soci produttori le attività realizzate e i risultati attesi e raggiunti – assistenza tecnica per le buone pratiche agronomiche, potatura degli uliveti, corsi di assaggi di oli da olive, ecc. – nelle diverse misure del progetto a valere sui Regolamenti UE 611-615/2014CE e s.m.i. a sostegno delle aziende socie ed in seguito riflettere sull’importanza di proiettare la filiera olivicolo-olearia verso una nuova dimensione che punti al potenziamento della qualità e della quantità delle produzioni per soddisfare il vulnerabile mercato degli oli affinché possano distinguersi per la caratterizzazione territoriale e per le loro straordinarie proprietà benefiche orientando il consumatore verso la giusta scelta. Presso la Sala Biblioteca di Palazzo “Corrado Alvaro” (ex Provincia) – Piazza Italia, alle ore 10.00 inizierà il convegno sul tema: “Mr EVO: Conosco, quindi consumo!” Produttori, esperti del settore e professionisti, rappresentanti della scuola si confronteranno sugli aspetti salutistici e organolettici dell’extravergine, sull’uso dell’olio nella tradizione gastronomica locale, sulle conoscenze e innovazioni nelle diverse fasi della filiera olivicola a garanzia di produzioni di eccellenza, sull’importanza della promozione e valorizzazione degli extravergini locali per orientare i consumatori alla scelta dell’olio ‘giusto’ o il preferito in base all’uso, perché una bottiglia di olio – destinato al consumo di grandi e piccoli – non mancherà mai nelle famiglie del nostro territorio nazionale e locale. Diffondere la cultura dell’olio significa partire dalle fasce più giovani per aumentare la conoscenza e la consapevolezza di questo prodotto. Per tale ragione, anche quest’anno, sarà presente una quinta classe dell’Istituto Superiore “Boccioni-Fermi” di Reggio Calabria accompagnati da una rappresentanza di docenti. “Dopo il bilancio negativo di quest’ultima campagna olearia – dichiara il presidente del Conasco, Carmelo Vazzana – siamo sempre più convinti che sia diventato indispensabile puntare sull’identità territoriale e rinnovare la filiera olearia investendo esclusivamente sulla qualità delle produzioni, unico elemento di forza per i nostri oli soprattutto per contrastare la crisi del settore olivicolo e le difficoltà dei piccoli produttori che si dedicano a realizzare un prodotto che, soprattutto negli ultimi anni, non porta con sé il guadagno sperato. Ecco perché, in questa fase più che mai, è indispensabile intervenire per il rafforzamento delle relazioni tra le aziende e tra queste e i soggetti istituzionali, e garantire lo sviluppo delle condizioni di contesto necessarie a crescere, accompagnate da azioni per migliorare il sistema dei controlli a salvaguardia della competitività dei nostri extravergini sui mercati nazionali e internazionali. Il Conasco c’è e continuerà a supportare l’attività dei propri olivicoltori – con l’assistenza tecnica, il trasferimento di pratiche innovative e nuove conoscenze a garanzia di una maggiore qualità del prodotto finale – non solo per consentire agli extravergini della nostra provincia di avere il tanto atteso ‘new deal’ ma anche per l’opera di salvaguardia del territorio che le buone pratiche agronomiche favoriscono da anni”.

