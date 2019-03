Reggio Calabria: tutto pronto per il musical “Le Moulin Rouge” al Cineteatro Don Bosco di Bova Marina

28 Marzo 2019 13:02

Reggio Calabria: grandissima attesa per il musical “Le Moulin Rouge” al Cineteatro Don Bosco di Bova Marina per questo weekend

Grandissima attesa per il musical “Le Moulin Rouge” al Cineteatro Don Bosco di Bova Marina per questo weekend. Il Teatro, noto per il suo impegno sociale a favore dei giovani e per la diffusione della cultura, quest’anno punta in alto presentando un testo forte e impegnativo. Lo stesso, liberamente tratto dalla Traviata di Giuseppe Verdi e dal film di Baz Luhrmann, è stato adattato da Lucia Minniti e Silvio Cacciatore. Quest’ultimo, direttore artistico della Stagione Teatrale, oltre all’adattamento ne firma anche la Regia, in accoppiata con le Coreografie curate da Stefano D’Aguì. L’imponente scenografia è realizzata dai Maestri Angelo Patea e Desirée Micheletta. “Sarà uno spettacolo spettacolare – afferma il regista Silvio Cacciatore – in pochissimo tempo abbiamo cercato di plasmare e fare nostra una delle storie più celebri ed inflazionate degli ultimi vent’anni: il Moulin Rouge è oltre ogni tempo una terribile e struggente storia d’amore che ci insegna che quando si ama veramente non si può scendere a compromessi”. Il Moulin Rouge è un noto locale notturno di Parigi che dagli ultimi decenni dell ‘800 allieta il pubblico proveniente da tutto il Mondo con spettacoli giornalieri e con le danze ormai tipiche del Balletto, tra cui il Can Can. “Il pubblico una volta entrato in sala sarà in tutto e per tutto dentro alla sala del Moulin Rouge – spiega il Coreografo Stefano D’Aguì – verrà coinvolto completamente ed attivamente alla realizzazione dello spettacolo. E’ la nostra carta vincente: un continuo ballare su di un mix di generi differenti che lascerà il pubblico a bocca aperta”. La produzione, firmata Cgs Elpida e The Dance, si è avvalsa dell’ausilio di grandi professionisti tecnici e musicali che hanno contribuito in maniera attiva al plasmare lo spettacolo che andrà in scena il 29, 30, 31 marzo e 21 aprile a Bova Marina.

