25 Marzo 2019 22:42

Reggio Calabria: a Motta San Giovanni la presentazione del libro di Valeria Varà dal titolo “L’antica Sant’Agata di Reggio e la Chiesa di San Nicola. Una storia ricostruita”

La Pro Loco del Comune di Motta San Giovanni organizza per Sabato 30 Marzo ore 17,30 presso il Centro Turistico d’Accoglienza Porta di Accesso all’Area Grecanica di Lazzaro la presentazione del libro dell’Arch. Valeria Varà dal titolo “L’antica Sant’Agata di Reggio e la Chiesa di San Nicola. Una storia ricostruita” edito da Città del Sole edizioni. Il libro rappresenta un importante e prezioso tassello che contribuisce ad arricchire la storia della Vallata del Sant’Agata, il cui territorio è oggi inglobato per la maggior parte nella città di Reggio Calabria. Frutto di inedite ricerche storiche ed archivistiche, attraverso l’utilizzo di immagini, disegni e ricostruzioni tridimensionali consente una immediata e chiara divulgazione dei contenuti. Si suddivide in due parti, una prima, generale e descrittiva dell’antica città di Sant’Agata, accompagnata da foto e spiegazioni minuziose, quasi una guida turistica, un racconto di quel che è stato un tempo e che oggi resta ed è ancora visitabile sulla rupe di “Suso”. Una seconda, interamente dedicata alla chiesa protopapale di San Nicola, con lo studio degli imponenti ruderi per lo stato di fatto e le ricostruzioni virtuali delle fasi principali ed, infine, un approfondimento sul pregevole portale rinascimentale che oggi si trova posto in opera nella chiesa parrocchiale di San Giovanni a San Salvatore. Un lavoro scrupoloso di ricerca ed indagine, avvenuto attraverso il ritrovamento, l’attenta lettura e l’interpretazione di preziosi ed inediti documenti d’archivio, pubblicati per la prima volta nella ricostruzione della storia della chiesa e della città. “Sarà un vero piacere ospitare Valeria nel nostro territorio.” dice la Presidente della Pro Loco Giovanna DI DIA. “La presentazione del suo libro sarà occasione di confronto tra due luoghi legati tra loro storicamente. E, grazie alla presenza degli altri due esperti, il Prof. Saverio Verduci e la Dott.ssa Vincenza Triolo, anche un’opportunità per conoscere meglio la storia del nostro Paese.”

