Reggio Calabria: alla Mediterranea istituito il Master in “Management delle aziende vitivinicole”

5 Marzo 2019 14:24

Reggio Calabria: il Master nasce dalle relazioni attive che l’Università Mediterranea ha con gli operatori del settore dell’agroindustria meridionale, con la consapevolezza che la valorizzazione e l’impiego delle conoscenze acquisite, sono fondamentali per lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio

Il Dipartimento di AGRARIA, nell’ambito delle proprie azioni di rafforzamento dell’offerta formativa, assieme al DiGiES (Dipartimento di Giurisprudenza Economia e Scienze Umane) dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, in collaborazione con l’INPS, l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, la Camera di Commercio dell’Industria e dell’Artigianato di Reggio Calabria, hanno istituito il Master di II livello in “Management delle aziende vitivinicole”. Il Master nasce dalle relazioni attive che l’Università Mediterranea ha con gli operatori del settore dell’agroindustria meridionale, con la consapevolezza che la valorizzazione e l’impiego delle conoscenze acquisite, sono fondamentali per lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio. Lo scopo del Master è di istruire tecnici di alto livello professionale, capaci di soddisfare le esigenze delle imprese del settore vitivinicolo. Le professionalità in uscita saranno dotate di una forte integrazione delle competenze, a partire da quelle di base degli ambiti viticoli ed enologici, per completarsi con quelle più orientate ad aspetti di tipo sociale e culturale, della comunicazione, del marketing e dello studio delle dinamiche dei mercati e delle tipologie dei consumi alimentari. Particolare attenzione sarà rivolta alle innovazioni colturali e tecnologiche finalizzate alla sostenibilità, al miglioramento qualitativo, alla competitività ed alle relazioni connesse al risk management ed al rischio ambientale. I professionisti così formati, potranno supportare, dal punto di vista metodologico, tecnico e strategico, la governance, coordinando e gestendo, nel modo più efficiente ed efficace, le attività delle aziende vitivinicole. In particolare, la formazione si incentrerà su attività agronomiche ed enologiche che tengano conto degli effetti del cambiamento climatico sulla qualità delle produzioni vitivinicole. Sul totale dei posti disponibili, 6 sono riservati a beneficiari di Borse di studio in favore dei figli e degli orfani di dipendenti e pensionati, della Pubblica Amministrazione, iscritti alla gestione Unitaria delle Prestazioni creditizie e sociali e utenti della gestione Dipendenti Pubblici. Inoltre, grazie ai voucher offerti dalla Regione Calabria per i corsi di alta formazione, è possibile beneficiare della copertura totale della tassa di iscrizione.

Il bando del master è raggiungibile al link:

http://www.agraria.unirc.it/articoli/20678/agraria-e-digies-master-in-management-delle-aziendevitivinicole-bando-e-domande

Valuta questo articolo