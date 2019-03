13 Marzo 2019 18:01

Reggio Calabria: Fulvio Martusciello europarlamentare di Forza Italia commenta lo scioglimento dell’Asp

“Lo scioglimento della Azienda Sanitaria di Reggio Calabria dimostra quanto diciamo da tempo: prima questo governo regionale va via e si lascia la parola agli elettori è meglio e’ per la Calabria. Occorre una mentalità nuova e gente che abbia dimostrato la capacità di amministrare. Lo scioglimento di una ASP e’ davvero un fatto unico, una macchia per l’intera regione”. Lo dichiara in una nota Fulvio Martusciello europarlamentare di Forza Italia.

Valuta questo articolo