Reggio Calabria: manovre salvavita e antisoffocamento nel bambino e nel lattante, a Lazzaro un corso gratuito informativo

29 Marzo 2019 22:51

Reggio Calabria: l’associazione Apostrofi, con il patrocinio del Comune di Motta San Giovanni e la collaborazione dell’assessorato alla Cultura e Politiche sociali, organizza un corso gratuito informativo sulle manovre salvavita e antisoffocamento nel bambino e nel lattante

L’associazione Apostrofi, con il patrocinio del Comune di Motta San Giovanni e la collaborazione dell’assessorato alla Cultura e Politiche sociali, organizza un corso gratuito informativo sulle manovre salvavita e antisoffocamento nel bambino e nel lattante. Venerdì 5 aprile 2019, con inizio alle ore 16:00, presso la “Porta d’Accesso all’Area Grecanica”, in via della Saitta a Lazzaro, dopo gli interventi dell’assessore comunale Enza Mallamaci e del presidente dell’associazione Apostrofi, lo psicologo e psicoterapeuta Dario Verardo, toccherà al dottore Fabio Foti, medico ed istruttore corsi BLSD/PBLSD AHA, informare i presenti sulle manovre di disostruzione pediatrica. Il corso, gratuito, è a numero chiuso ed è necessario comunicare in anticipo la presenza inviando una mail ad associazione.apostrofi@gmail.com o contattando la segreteria organizzativa al numero 3495859346.

