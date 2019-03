Reggio Calabria: a Locri una settimana di eventi dedicati all’autismo

31 Marzo 2019 17:42

La città di Locri aderendo alla giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo che si celebra annualmente in tutto il mondo il 2 di aprile indetta dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, inizia una settimana di eventi dedicati all’autismo. Labor Locride, l’Amministrazione Comunale con la Commissione servizi alla persona e alla comunità e il patrocinio della Presidenza del Consiglio comunale, accoglieranno al Palazzo di Città dalle ore 17 il convegno informativo “Noi e l’autismo”. Al tavolo dei relatori la psicologa, psicoterapeuta e psicotraumatologa Emdr dottoressa Michaela Diano che affronterà la tematica: “Dalla diagnosi all’intervento con bambini affetti da spettro autistico”. Interverrà la psicomotricista, terapista in acqua e presidente della Labor, dottoressa Angelica Iaconis con “Presa in carico del bambino con spettro autistico ed interventi educativo- terapeutico- sociali”, mentre ad affrontare il tema “Il bambino con spettro autistico a scuola: didattica e socializzazione” sarà Ornella Jerinò, insegnante pluriabilitata specializzata nel sostegno. Presenterà il suo libro l’autrice Stefania Chiaselotti “Aspersa” (edito Pellegrini). L’autrice cosentina esprime nelle pagine un messaggio positivo, di solidarietà umana e di vita comune, fatta di piccole cose e di affetti sinceri. Porteranno i saluti il sindaco Giovani Calabrese, il presidente del Consiglio comunale Domenico Maio, la consigliera presidente della Commissione servizi alla persona e alla comunità, Domenica Bumbaca. Il 2 aprile, giorno dedicato all’autismo, l’associazione Labor di concerto con la Commissione, ha organizzato la fiaccolata serale “Mi illumino di blu” che partirà dal Comune di Locri alle 19.00 e giungerà a Palazzo Nieddu del Rio, dove si assisterà allo spettacolo di luci blu che illumineranno lo storico palazzo cittadino. Altri gli eventi programmati per il 3-4 e 5 aprile.

