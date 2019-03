Reggio Calabria: il Liceo Volta portavoce della divulgazione scientifica di eccellenza

25 Marzo 2019 17:42

Reggio Calabria: il 26 Marzo al Liceo “Alessandro Volta” si inaugura la prima edizione della rassegna “Contaminazioni culturali tra fisica e storia: l’eleganza della conoscenza”

Il 26 Marzo alle ore 18.00 al Liceo Alessandro Volta si inaugura la prima edizione della rassegna “Contaminazioni culturali tra fisica e storia: l’eleganza della conoscenza”: un ciclo di seminari pubblici fortemente voluto dal Dirigente Scolastico Professoressa Angela Maria Palazzolo e ideato in collaborazione con l’associazione culturale Scholè. Il ciclo proporrà tre incontri di altissimo spessore scientifico, infatti scienziati e ricercatori di fama internazionale terranno seminari divulgativi rivolti agli studenti delle scuole superiori, ai docenti e a tutti gli appassionati di scienza. I temi trattati spazieranno dalla Meccanica Quantistica, alla Cosmologia passando per la Fisica nel periodo bellico. Si comincia il 26 Marzo nell’Aula Socrates del Liceo “ Alessandro Volta” alle ore 18.00 con il Prof. Cella (Università di Pisa) con una relazione dal titolo “Meccanica Quantistica e senso comune”. Il Professore Cella è fisico, ricercatore presso l’IFN di Pisa, attualmente sta collaborando alla sezione di Pisa del progetto italiano Virgo che insieme al programma statunitense LIGO, ha contribuito alla scoperta delle onde gravitazionali, valsa il Premio Nobel per la fisica del 2017. Si proseguirà il 5 Aprile con la Prof.ssa Chiofalo (Università di Pisa) con una relazione dall’interessante titolo “L’Universo in quattro metri quadrati” e poi si concluderà l’8 Aprile con il Prof. Ferrante (Università di Pisa) che tratterà “Il progetto Manhattan e le scelte degli scienziati” sulle responsabilità delle risposte che il mondo scientifico deve dare ai grandi temi del presente e del futuro.

