Reggio Calabria: venerdì la presentazione del libro “Amor” di Eva Clesis

5 Marzo 2019 22:52

Reggio Calabria: Venerdì, presso la Villetta Biblioteca Pietro De Nava, l’Associazione culturale “Leggendo Tra Le Righe” organizza la presentazione del libro “Amor” di Eva Clesis

Venerdì 08 marzo, alle ore 16.00, presso la Villetta Biblioteca Pietro De Nava di Reggio Calabria l’Associazione culturale “Leggendo Tra Le Righe” organizza la presentazione del libro “Amor” di Eva Clesis (Miraggi Edizioni 2018). Interverranno all’incontro: Ivan Arillotta, scrittore, Eva Clesis, l’autrice e Marisa Larosa di “Leggendo Tra Le Righe”. Il romanzo racconta la storia di Lucia, sopravvissuta a un grave incidente e a un amore interrotto. Traduttrice e scrittrice, vive in un piccolo monolocale romano, isolata dal mondo e assecondando una stretta routine che si è imposta per superare dolore e depressione. Quando per errore riceve la telefonata di un uomo che la scambia per l’amore mai dimenticato, la voglia di confidarsi con uno sconosciuto enigmatico e affascinante la spinge a fingersi la persona che lui cerca. Questa piccola bugia avrà conseguenze impreviste e spingerà Lucia a rompere il suo isolamento e ogni difesa per sfuggire a un’assurda caccia all’uomo, sullo sfondo di una città grande, bella e spietata: Roma. Eva Clesis nasce a Bari con un altro nome nel 1980. Finora ha pubblicato sette libri, tra cui E intanto Vasco Rossi non sbaglia un disco (Newton Compton 2011), Parole sante (Perdisa 2013), Lo Straordinario (Las Vegas 2018) oltre a vari racconti per antologie. La sua scrittura è eclettica a causa dei suoi numerosi interessi e di un’iperattività da eccesso di zuccheri e insonnia cronica. Ama mischiare i generi letterari con le filastrocche e la tradizione orale, il nonsense, il grottesco, un pizzico di ferocia e un filo di ironia.

