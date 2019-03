Reggio Calabria, un lettore è critico con la società Hermes: “le bollette arrivano già scadute e non rispondono al servizio clienti”

1 Marzo 2019 12:35

Reggio Calabria, un lettore è critico con Hermes: “siamo caduti dalla padella alla brace con la nascita della nuova società: le bollette arrivano inspiegabilmente in ritardo e al telefono non rispondono per avere delle spiegazioni”

E’ caos bollette a Reggio Calabria con la società in house Hermes nata dalla fusione di delle società miste Reges e Recasi. Un lettore ci scrive: “siamo caduti dalla padella nella brace con la nuova società. Addirittura mi è arrivata una tassa il 16 febbraio scorso con bollettino già scaduto da una settimana. Ci auguriamo – prosegue- che non ci facciamo pagare anche la mora per il ritardo. Tra l’altro, per spiegazioni, il servizio clienti di Hermes inspiegabilmente non risponde al telefono: ci costringono ad andare in sede ma lì c’è una fila infinita. La cosa paradossale è che nella bolletta viene posto in risalto la possibilità di risolvere le problematiche tramite telefono”, conclude.

