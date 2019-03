Reggio Calabria: due iniziative in ricordo di Girolamo Tripodi

11 Marzo 2019 09:20

Reggio Calabria: la Fondazione Girolamo Tripodi onlus promuove due importanti iniziative per ricordarne la figura che è strettamente connessa con la storia delle lotte per il riscatto della nostra terra

In occasione della ricorrenza del primo anniversario della scomparsa del sen. Girolamo Tripodi che avverrà il prossimo Giovedì 14 marzo, la Fondazione Girolamo Tripodi onlus promuove due importanti iniziative per ricordarne la figura che è strettamente connessa con la storia delle lotte per il riscatto della nostra terra. Il tema conduttore delle iniziative è racchiuso nello slogan “Senza Memoria non c’è Futuro”, che rappresenta l’idea fondamentale posta alla base della costituzione della Fondazione. Raccontare e trasmettere una storia fatta non di rassegnazione e di subalternità ai mali antichi di questa terra, ma di grandi battaglie per il riscatto sociale da una condizione di servilismo, contro la ndrangheta o per la difesa dell’ambiente deve essere un potente strumento di ricostruzione anche di una nuova immagine della Calabria. Tra gli obiettivi della Fondazione c’è anche questo, perché Girolamo Tripodi, a cui appunto la Fondazione è dedicata, è stato un protagonista di primo piano di queste grandi battaglie. Nella mattinata del 14 marzo a Polistena alle ore 10,00 presso l’auditorium dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “ M.M. Milano”, è previsto un incontro con gli studenti della scuole polistenesi. Porterà i saluti il Dirigente Scolastico dell’ITS prof. Franco Mileto, coordinerà i lavori Piero Gaeta (Vice caposervizio “Gazzetta del Sud”, parteciperanno Filippo Veltri (giornalista), Mimmo Gangemi (scrittore) e Giuseppe Lavorato (ex deputato e Sindaco di Rosarno). Inoltre, ci saranno alcune testimonianze di protagonisti. Nel pomeriggio del 14 marzo a Reggio Calabria alle ore 17,00 presso il Consiglio Regionale – Sala “Giuditta Levato” si svolgerà la seconda iniziativa prevista nella giornata. Il moderatore sarà Marcello Villari (giornalista e scrittore). Sono previsti gli interventi di Giancarlo Costabile (docente UNICAL), Saverio Mannino (già Presidente di Sezione della Corte di Cassazione), Nicola Irto (Presidente del Consiglio Regionale del Calabria) e di Oliviero Diliberto (Docente Università Sapienza e già Ministro della Giustizia) Nel corso della manifestazione saranno proiettati video e letti dei testi curati da Tania Filippone e Cinzia Messina.

