Reggio Calabria: sabato 23 marzo iniziativa del Movimento 5 Stelle sulla scuola

20 Marzo 2019 09:48

“La scuola tra innovazione e tradizione, il rilancio delle eccellenze attraverso percorsi istituzionali”. È questo il titolo dell’evento, promosso dal Movimento 5 Stelle, che si svolgerà sabato 23 marzo, alle ore 17, nella Sala della Provincia della Città Metropolitana di Reggio Calabria. All’iniziativa prenderanno parte i portavoce alla Camera del Movimento Federica Dieni e Alessandro Melicchio, i docenti Gabriella Cutrupi (Liceo Coreutico) e Salvatore Palmeri (Liceo Artistico) e l’animatore digitale ed esperto di metodologie didattiche innovative Paolo Mirabelli. “L’evento di sabato prossimo – commenta la deputata Dieni – sarà l’occasione per fare il punto sull’attuale situazione della scuola italiana, mortificata dalle politiche messe in atto negli ultimi anni dai governi di centrosinistra. L’iniziativa vuole essere un momento di approfondimento e di riflessione, che si avvarrà del prezioso contributo di esperti del settore che, giorno dopo giorno, sperimentano con successo nuove forme di didattica, più adatte ai tempi e alle esigenze di studenti, insegnanti e famiglie”. “È nostro preciso obbligo – conclude la parlamentare 5 stelle – analizzare a fondo la crisi che attraversa la scuola italiana, nel tentativo di trovare soluzioni in grado di rilanciarla e di farla tornare a essere una istituzione ancora capace di formare i cittadini consapevoli, competenti e responsabili di domani”.

