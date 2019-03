Reggio Calabria: alla Mediterranea incontro sull'”Ingegneria dell’informazione”

5 Marzo 2019 10:41

Reggio Calabria: domani presso l’Aula Magna di Ingegneria si svolgerà un incontro sul tema “L’Ingegneria dell’Informazione all’opera: quando la scienza supera la fantascienza”

Mercoledì 6 marzo, alle ore 8:30, presso l’Aula Magna di Ingegneria (Via Graziella, Loc. Feo di Vito – Reggio Calabria) si svolgerà un incontro sul tema “L’Ingegneria dell’Informazione all’opera: quando la scienza supera la fantascienza”. Obiettivo del convegno è illustrare gli enormi passi in avanti compiuti di recente nel settore dell’Ingegneria dell’Informazione. Progressi che sono così marcati da far, a volte, apparire obsoleto quello che solo pochi anni addietro era relegato alla finzione fantascientifica. Particolare sarà il format della giornata, che è pensato per affrontare l’argomento oggetto di discussione con i linguaggi e le forme di comunicazione che stanno sempre più emergendo tra i giovani. Il tema oggetto di discussione sarà introdotto da Adrian Fartade, Vlogger e divulgatore scientifico, e sarà affrontato sotto forma di dialogo con studenti ed ex studenti del DIIES, che attivamente contribuiscono ai progressi nel settore. Al termine dell’incontro sarà possibile visitare i laboratori del Dipartimento, e partecipare ad alcune esperienze allo scopo predisposte.

Adrian Fartade (Bacau, Romania, 1987), laureato in Storia e Filosofia presso l’Università degli Studi di Siena, si occupa di storia dell’astronomia. Divulgatore scientifico, racconta da qualche anno, sulla pagina Facebook Link2universe e sul canale YouTube Link4universe, le più recenti scoperte in campo astronomico da tutto il mondo, presentandole in maniera accessibile e divertente. Spesso ospite in radio, in tv ha partecipato a due stagioni della trasmissione C’è Spazio su TV2000. Attore di teatro, tiene monologhi sull’esplorazione spaziale in planetari, scuole e teatri in giro per l’Italia.

