Reggio Calabria: domenica incontro sulle “Farine d’Autore”

7 Marzo 2019 22:05

Reggio Calabria, domenica nella Sala Museo “il Ferroviere” della stazione di S.Caterina si parlerà di “Farine d’Autore, per prodotti da forno e pasticceria”

Inizia con il botto, la seconda parte della rassegna Calabria D’autore: domenica 10 marzo alle ore 18,00 , nella Sala Museo “il Ferroviere” della stazione FS di S.Caterina , si parlerà di “Farine d’Autore, per prodotti da forno e pasticceria”. Illustri ospiti animeranno la serata: Stefano Caccavari , noto per le sue brillanti idee imprenditoriali, prima con gli orti urbani, poi con il Mulinum S. Floro, progetto che prevedeva la rinascita di un vecchio mulino a pietra e l’uso dei grani antichi, tra cui il senatore cappelli, Il maestro pasticcere e presidente dell’Apar Angelo Musolino , grande artigiano pasticcere, noto in tutta Italia anche come formatore professionale, al servizio soprattutto dei giovani che si avvicinano all’arte Pasticcera e la dott.ssa Maria Celeste Paviglianiti, nota nutrizionista Biologa, che nel corso degli anni ha svolto tantissime iniziative sociali e culturali a S.Caterina sul fronte della sana e corretta alimentazione . Il convegno sulle farine di domenica sera prevederà anche un vero e proprio cooking show, con la preparazione in diretta del Pan di Spagna a cura del Maestro Angelo Musolino. Sarà un momento di grande fascino: il maestro parlerà degli gli ingredienti e dei dosaggi per fare un buon Pan di spagna. L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook dell’Associazione Incontramoci Sempre. Sempre in tema di farine, il noto maestro Gelatiere Davide Destefano, della Gelateria Cesare , ci farà gustare il gelato al “Grano”, un’altra stupefacente invenzione.

