Reggio Calabria, incendiato mezzo della raccolta differenziata a Roccella: “gesto vile ed inqualificabile”

21 Marzo 2019 11:55

Reggio Calabria: nella serata di ieri ignoti hanno dato fuoco ad un mezzo utilizzato per la raccolta differenziata a Roccella Jonica, danneggiandone un altro che sostava nelle vicinanze

Nella serata di ieri, 20 marzo, ignoti hanno dato fuoco ad un mezzo utilizzato per la raccolta differenziata a Roccella Jonica, danneggiandone un altro che sostava nelle vicinanze. “Un gesto vile ed inqualificabile – scrive in una nota l’amministrazione comunale- che ferisce per primi i funzionari e gli operai che quotidianamente lavorano con estrema dedizione ed abnegazione per garantire a tutti noi un servizio di qualità. Un gesto che ferisce l’Amministrazione, impegnata in un processo di ammodernamento del servizio che porterà a breve nuovi frutti in termini di efficacia dello stesso. Un gesto che ferisce l’intera nostra comunità, che da un paio di mesi subisce il ripetersi di gesti violenza ai quali non è avvezza ed ai quali non farà mai l’abitudine. Se chi ha fatto ciò pensa che il suo sia un gesto intimidatorio, sappia chiaramente che questo fine è fallito. Nessun roccellese –prosegue la nota– né tantomeno le istituzioni rappresentative della nostra comunità, si farà mai intimidire. Siamo certi che anche questa volta, come è successo nei mesi scorsi, gli organi inquirenti opereranno al massimo per assicurare alla giustizia l’autore di questa azione violenta. Ringraziamo il Prefetto di Reggio Calabria Dott. Michele di Bari per aver voluto dare la massima attenzione delle istituzioni governative, convocando subito nella nostra cittadina una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Come sempre abbiamo fatto porteremo all’attenzione del massimo organo rappresentativo della nostra comunità quanto accaduto per le decisioni conseguenti. Lo faremo nella seduta già convocata per domani del Consiglio Comunale, venerdì 22 marzo alle ore 18 nella sala del consiglio comunale. Siamo certi della numerosa partecipazione dei cittadini di Roccella”, conclude la nota.

