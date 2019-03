Reggio Calabria, gli immigrati della tendopoli di San Ferdinando saranno distribuiti in 12 Comuni della Piana [INFO e DETTAGLI]

11 Marzo 2019 20:36

Reggio Calabria: riunione in Prefettura finalizzata all’individuazione di soluzione tese ad offrire ospitalità ai migranti, temporaneamente accolti nella nuova tendopoli

Si è svolta nella mattinata odierna, presso il Palazzo del Governo di Reggio Calabria, convocata dal Prefetto Michele di Bari, una riunione finalizzata all’individuazione di soluzione condivise con gli Amministratori della Piana di Gioia Tauro, tese ad offrire ospitalità ai migranti, temporaneamente accolti nella nuova tendopoli e nel vicino attendamento all’indomani dello sgombero della baraccopoli a San Ferdinando. All’incontro hanno partecipato i Sindaci dei Comuni di Anoia, Candidoni, Cittanova, Melicucco, Oppido Mamertina, Palmi, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, Seminara, il vice Sindaco del Comune di Taurianova, la Commissione Straordinaria del Comune di Gioia Tauro e il Dirigente del Commissariato della Polizia di Stato di Gioia Tauro. Durante la riunione, nel dare notizia che il Ministero dell’Interno ha messo a disposizione 30 moduli abitativi, da 8 posti ciascuno, gli Amministratori presenti sono stati invitati a verificare la possibilità di collocare nei rispettivi territori almeno 2 delle anzidette unità alloggiative. A tale riguardo, i Sindaci ed i Commissari straordinari hanno manifestato la loro disponibilità nel disporre dei sopralluoghi da parte degli Uffici tecnici comunali per individuare i siti idonei per l’eventuale collocazione degli alloggi. La riunione è stata aggiornata, per l’esame degli esiti, a mercoledì, 13 marzo prossimo, alle ore 10,30.

