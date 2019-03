30 Marzo 2019 13:16

Reggio Calabria: all’IC Lazzarino di Gallico il primo di quattro incontri con lo Chef Cannatà e il nutrizionista Grimaldi, nell’ambito del progetto Antigone proposto dal Lions Club RC Castello Aragonese

Alla presenza di studenti, insegnanti e genitori si è svolto oggi, nei locali della Scuola Secondaria di I grado U. Boccioni, appartenente all’I.C. O. Lazzarino di Gallico RC diretto dal Dirigente Scolastico Dottoressa Antonina Marra, il primo di quattro incontri con lo Chef Cannatà e il nutrizionista Grimaldi, nell’ambito del progetto Antigone proposto dal Lions Club RC Castello Aragonese in collaborazione con la Cooperativa sociale Collina del Sole. Tale progetto ha la finalità di prevenire e correggere i disturbi dell’alimentazione, come anoressia e bulimia, promuovendo una corretta educazione alimentare. Gli alunni delle classi terze, attraverso l’attivazione dei sensi, olfattivo e gustativo in primis, hanno compreso il valore e la qualità di alcuni prodotti, in particolare l’olio e il cacao. Questa esperienza si aggiunge ai numerosi percorsi attivati dalla scuola volti a una formazione il più possibile completa degli alunni, per renderli capaci di affrontare il prosieguo degli studi con un ricco patrimonio di competenze e consapevoli delle proprie capacità e attitudini, allo scopo inoltre di raggiungere gli obiettivi didattici e di orientamento al mondo del lavoro. Tale progetto si concluderà il 17 Aprile con un Happy hour, un momento in cui gli studenti metteranno in pratica le conoscenze apprese, preparando essi stessi le pietanze che saranno poi in seguito degustate.

