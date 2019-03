Reggio Calabria, i migranti della baraccopoli di San Ferdinando saranno distribuiti nei Comuni della Piana: le parole dei Sindaci e del Prefetto [VIDEO]

13 Marzo 2019 16:00

Reggio Calabria: incontro questa mattina in Prefettura sulla situazione dopo lo sgombero della baraccopoli di San Ferdinando

Questa mattina presso la Prefettura di Reggio Calabria, si è tenuto un tavolo sulla situazione della Piana di Gioia Tauro dopo lo sgombero della Baraccopoli di San Ferdinando. All’incontro erano presenti oltre ai Rappresentanti delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco, i Sindaci di Candidoni, Cittanova, Polistena, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando e Taurianova. Presenti anche l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Palmi, il Vice Sindaco del comune di Melicucco, il Consigliere delegato per la Città Metropolitana e le Commissioni Straordinarie di Gioia Tauro e Laureana di Borrello.

Sgombero baraccopoli di San Ferdinando, il sindaco di Rosarno: “già ospitiamo 250 migranti, ma nonostante questo ho dato la disponibilita'”

“Il prefetto sta cercando di fare una cosa utilissima per tutti, alleggerire la tendopoli iniziando un percorso di inclusione sociale che passa da un accoglienza diffusa. Ha chiesto disponibilita’ ai sindaci in modo da poter ospitare questi moduli abitativi. Ho dato la mia disponibilita’ come Comune di Rosarno“. Cosi’ all’agenzia Dire ha dichiarato il sindaco di Rosarno Giuseppe Ida’ a margine della riunione di oggi alla Prefettura di Reggio Calabria, per l’esame della situazione nella piana di Gioia Tauro dopo lo sgombero della baraccopoli di S. Ferdinando e sul progetto di dislocamento di 30 moduli abitativi da destinare ai migranti. “Nella mia comunita’, in contrada Testa dell’Acqua sono gia’ presenti i container che ospitano in questo momento piu’ di 250 persone – ha aggiunto Ida’ – ma nonostante questo ho dato la disponibilita’ perche’ dovremmo dare il segno tutti quanti del superamento di questa condizione di crisi e di emergenza che ormai si e’ cronicizzata“.

Sgombero baraccopoli di San Ferdinando, il sindaco di Polistena: “accoglienza diffusa in case normali”

“Occorre creare condizioni dignitose di accoglienza non replicare baraccopoli. Siamo disponibili ad accogliere i migranti ma non nei moduli abitativi. La mia proposta e’ quella di creare delle condizioni in strutture qualificate che sono presenti nel mio comune, oppure in case in case normali“. Cosi’ alla Dire il sindaco di Polistena Michele Tripodi, commentando l’esito della riunione di oggi in Prefettura a Reggio Calabria, convocata per il progetto di distribuzione di moduli abitativi nei Comuni della Piana di Gioia Tauro da destinare ai migranti della ex baraccopoli di San Ferdinando. “Non si puo’ pensare di fare propaganda sulla pelle di persone che ovviamente sono in difficolta’ – ha aggiunto Tripodi – non si puo’ nemmeno pensare di sgomberare una baraccopoli per crearne altre 20 o 30 quanti saranno nella piana. Quindi la nostra proposta – ha concluso il primo cittadino – sara’ quella dell’accoglienza, ma fatta per migliorare la situazione che c’era prima, non peggiorarla“.

Sgombero baraccopoli di San Ferdinando, il sindaco di Taurianova: “è una scelta saggia dislocarli in più comuni”

“E’ una scelta intelligente e saggia quella proposta dal prefetto di Reggio Calabria, quella di dislocare in piu’ Comuni i migranti della baraccopoli evitando di lasciarli sempre in un unico luogo“. Cosi’ all’agenzia Dire il sindaco di Taurianova (RC) Fabio Scionti, a margine della riunione in prefettura a Reggio Calabria convocata per il progetto di distribuzione di moduli abitativi nei comuni della Piana di Gioia Tauro da destinare ai migranti della ex baraccopoli di San Ferdinando. “Stiamo lavorando per individuare gli immobili o comunque il terreno su cui sistemare i moduli abitativi – ha aggiunto Scionti – ho notato che c’e’ una piena disponibilita’ da parte di tanti sindaci, proprio perche’ e’ un modo di condividere la problematica in un principio di solidarieta’ tra i Comuni”. “Questo e’ fondamentale se vogliamo superare il problema del ‘ghetto’ di San Ferdinando“, ha concluso il sindaco di Taurianova.

