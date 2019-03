29 Marzo 2019 12:05

La città di Reggio Calabria aderisce a Heart Hour, l’iniziativa promossa dal WWF per preservare la biodiversità e diminuire le emissioni di gas serra

Anche la città di Reggio Calabria aderisce a Heart Hour, l’iniziativa promossa dal WWF per preservare la biodiversità e diminuire le emissioni di gas serra. Heart Hour è un inno collettivo alla bellezza e alla fragilità del Pianeta. E’ un grido per fermarne la distruzione. Insieme è possibile. Qui elencato il programma per il giorno 30 marzo:

20.00: Incontro con la stampa ed i media, piazza don Orione santuario Sant’Antonio

20.30: Spegnimento luci del Castello Aragonese e della Piazza Don Orione a Santo Antonio

20.35: “Serenata alla Terra”: concerto eseguito dai musicisti del Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria: Alessandro Tripodi – Fisarmonica, Domenico Saccà – Fisarmonica (studenti classe Prof. Zagari); dal coro Divina Provvidenza diretto da Marina Cuzzola, Parrocchia Sant’Antonio; dal coro ecumenico polifonico “Cantorion” di Reggio Calabria diretto Freida Becker.

21.30: riaccensione luci città di Reggio Calabria e proiezione video sul valore della tutela del pianeta e delle sue risorse

Gli organizzatori invitano i cittadini ad unirsi all’evento in piazza oppure ad aderire da casa spegnendo le luci alle 20.30.

