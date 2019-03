Reggio Calabria, Giordano (PRI): “si intervenga a Mosorrofa, Neri mantenga le promesse fatte”

27 Marzo 2019 10:54

“Risalgono a fine 2016 le dichiarazioni di Falcomatà che, trasportato dall’aria allegra del Referendum, prometteva il rifacimento complessivo delle strade della città di Reggio Calabria, per una spesa che ammontava a 50 milioni di euro, finanziata dalla rimodulazione del Decreto Reggio, spalmata su 5 lotti, divisi per zone della città. Dopo aver assistito ad opere di improvvisato restyling delle strade cittadine, dopo aver ingurgitato le promesse di alcuni consiglieri, che fin da tempi remoti rassicuravano “le strade saranno fatte per intero”, speravamo in una presa di coscienza reale da parte dei nostri amministratori. Ci siamo sbagliati ancora una volta. La strada che percorre i quartieri di Modena, San Sperato, Sala di Mosorrofa e Mosorrofa è da tempo impercorribile. Oggi anche pericolosa, causa soprattutto dei pessimi rattoppi che, anziché ammortizzare i danni, hanno creato disagi permanenti su quelle strade bisognose di un intervento definitivo”, è quanto scrive in una nota Demetrio Giordano del Partito Repubblicano Italiano, Segretario Sezione “R. Sardiello” di Reggio Calabria. “Durante le ore serali- prosegue- superare il tratto di strada diventa come vincere un terno al lotto, essendo sempre al buio causa continui guasti dell’illuminazione pubblica. Occorre tutelare subito la sicurezza dei molti automobilisti che quotidianamente vi transitano, dei pedoni, ciclisti e degli abitanti della zona, al fine di prevenire incidenti. Bisogna dar maggiore credito e impegni tangibili ai cittadini residenti nei quartieri della periferia, che hanno dignità pari a quella delle altre zone della città. Il Vicesindaco Neri, persona stimata, durante un incontro tenuto con la popolazione proprio a Mosorrofa il mese scorso sul tema della nuova piazza e della crisi idrica, insieme all’Assessore Muraca e Brunetti, aveva assunto l’impegno per una sistemazione momentanea della strada, visto che per il rifacimento integrale c’è ancora da aspettare. Mi rivolgo proprio a Neri, chiedendo un intervento urgente. L’istanza è stata già inoltrata alla nuova società Castore, tramite l’URP. Inoltre, in quell’occasione, erano state garantite delle varianti alla Piazza di Mosorrofa, un dono non richiesto e soggetto ad aspre critiche sulle sue funzionalità, distanti dalle esigenze dei cittadini, un disegno architettonico pensato più a perseguire una idea estetica personale, che non all’effettiva funzionalità. Neanche questo è stato fatto. A guardarla oggi, il ragionier Fantozzi l’avrebbe paragonata alla corazzata Potëmkin”, conclude.

