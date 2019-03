Reggio Calabria: boom di adesioni a Forza Italia. Giuseppe Raffa e “Idea Calabria” tornano nel partito di Berlusconi

9 Marzo 2019 11:55

Reggio Calabria, domani l’ufficializzazione dell’adesione a Forza Italia del già Presidente della Provincia Reggina Giuseppe Raffa e del movimento “Idea Calabria”

Prosegue incessante la fase organizzativa di Forza Italia a Reggio Calabria e provincia, che prevede un giusto mix tra esperienza e forze nuove, all’insegna di un’azione politica territoriale attenta e sopratutto capillare. Proprio in questa direzione è stata convocata una conferenza stampa per domani, domenica 10 marzo alle ore 11.00, presso la sede del Coordinamento Provinciale di Forza Italia, per ufficializzare l’adesione al partito del già Presidente della Provincia Reggina Giuseppe Raffa e del movimento “Idea Calabria”, un contenitore in cui sono confluiti amministratori locali, giovani, professionisti e semplici cittadini, che si propone di raggiungere le necessità del territorio. Alla conferenza stampa saranno presenti anche i Parlamentari Francesco Cannizzaro, Maria Tripodi e Marco Siclari.

