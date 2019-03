Reggio Calabria FilmFest: dal 25 al 30 marzo numerosi artisti nazionali saranno nella città dello Stretto

9 Marzo 2019 09:46

Reggio Calabria FilmFest: dal 25 al 30 marzo grandi artisti appartenenti al mondo del cinema saranno in riva allo Stretto

Enrico Brignano, Marcello Fonte, Alessandro Haber, Rodolfo Laganà, Ivano Marescotti, Peppino Mazzotta, Chiara Francini, Stefano Reali, Elisabetta Gregoraci, Eleonora Gaggero, Paolo Conticini, Franco Neri, Eleonora Ivone, Matteo Vicino, Antonietta Bello, Kassim Yassin Saleh, Giorgio Verdelli, Marco Cervelli… Questi alcuni dei grandi artisti che saranno in riva allo stretto dal 25 al 30 marzo, per la XIII edizione del Reggio Calabria FilmFest. E non mancheranno altre sorprese! Grandi artisti appartenenti al mondo del cinema, tra registi, attori, scrittori, showman e poi, ancora costumisti, scenografi e anche attrici youtouber, popolarissime tra i più giovani. Un grande contenitore di cultura, cinema, spettacolo che regalerà alla Città Metropolitana, e non solo, una 5 giorni di appuntamenti nelle più belle location reggine: Teatro Cilea, Museo Archeologico, Palazzo Miramare, Accademia di Belle Arti, Cine Teatro Odeon. “Cinema dentro e fuori le mura”, “MillennialMoovie”, “FoodFest”, “Un libro per il cinema”, i progetti che coinvolgeranno ragazzi e adulti, studenti e detenuti, lettori e film –maker. Ancora: masterclass, tavole rotonde, contest, serate musicali, mostre fotografiche, premi speciali e riconoscimenti, sono tra gli eventi più importanti di questa grande kermesse. E poi un appuntamento esclusivo che avrà eco per tutta la Penisola, l’omaggio al grande attore, recentemente scomparso, Ennio Fantastichini. Manca poco ormai e il Direttore Artistico Mimmo Calapresti, il Direttore Generale Michele Geria, il Direttore Editoriale Gianluca Curti, e il responsabile Casting Andrea Quattrini, insieme ai team reggino e romano, stanno definendo gli ultimi aspetti organizzativi prima della partenza. Non mancherà qualche gradita sorpresa! Per dare il giusto risalto ad ogni aspetto, ad ogni eccellenza calabrese, sono stati stretti prestigiosi e autorevoli partenariati con l’Accademia di Belle Arti, la Camera di Commercio, l’Ente Parco d’Aspromonte, La Soprintendenza dei Beni Culturali, il Polo Museale e il MaRC, per un evento finanziato dalla Regione Calabria, patrocinato da Film Commission, dal Comune e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria. Una macchina organizzativa imponente e ben collaudata, insomma, che sta riscaldando i motori prima della partenza… e se per cinque giorni, a Reggio Calabria si parlerà di cinema… nel mondo del cinema, per un bel po’ di tempo, si parlerà di Reggio Calabria!

