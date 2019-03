Reggio Calabria: festa di Carnevale presso la Casa di Accoglienza Suor Castellini

4 Marzo 2019 15:25

Reggio Calabria: ieri, presso la Casa Accoglienza Suor A. Castellini, piccola Opera Papa Giovanni – ONLUS, festeggiamenti di Carnevale con tutti gli ospiti assaggiando dolci tipici del periodo

“Con un naso rosso tutto posso”In occasione del carnevale 2019 continua, con grande impegno, l’azione sociale delle associazioni “Arte Musica E Parole” e “Rete Sociale” che, unendosi all’iniziativa dell’associazione “Il Gabbiano”, domenica 3 Marzo alle ore 16 presso la Casa Accoglienza Suor A. Castellini, piccola Opera Papa Giovanni – ONLUS, hanno festeggiato il carnevale 2019 con tutti gli ospiti assaggiando dolci tipici del periodo e, con divertenti maschere di carnevale, ognuno ha rivissuto numerosi ricordi di giorni di festa e ha permesso di creare un importante occasione di narrazioni tra ospiti, parenti ed operatori, facendo ritornare tutti un po’ bambini almeno per un giorno. Si e’ ballato e cantato, e soprattutto giocato con i piu piccoli, i quali, grazie all’iniziativa delle associazioni Rete Sociale e Arte Musica e Parole per la raccolta in beneficenza a favore dei più piccini, avuta luogo in mattinata presso la parrocchia S.Pio X ,chiesa Maria SS.di Modena (RC), hanno ricevuto tanti giocattoli ed aiuti per la loro crescita.I presidenti delle associazioni Arte Musica e Parole e Rete Sociale Paolo DeStefano e Bruno Monorchio visibilmente commossi dall’evento rivolgono un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione ed alla buona riuscita della festa,in particolare ai ragazzi delle due associazioni permettendo cosi di regalare ai partecipanti una piacevole giornata di compagnia e di svago,invitandoli a continuare su un’ottica di unione e collaborazione ricordandoci che solo collaborando si può crescere e vincere.

