Reggio Calabria: Falcomatà saluta Raffaele Grassi e dà il benvenuto al neo Questore Maurizio Vallone

26 Marzo 2019 18:16

Reggio Calabria, Falcomatà: “grazie di cuore a Raffaele Grassi per l’infaticabile impegno che ha dedicato alla nostra Città in questi quattro anni ricchi di importanti successi sul piano del contrasto al crimine organizzato e non”

“Grazie di cuore a Raffaele Grassi per l’infaticabile impegno che ha dedicato alla nostra Città in questi quattro anni ricchi di importanti successi sul piano del contrasto al crimine organizzato e non. L’inte comunità di Reggio Calabria oggi saluta uno straordinario professionista, ma anche un grande uomo, che ha saputo coniugare in questi anni, con straordinaria abnegazione, la sue eccellenti qualità investigative, che hanno prodotto brillanti risultati, con la capacità di relazionarsi in maniera presente e puntuale come istituzione al servizio del cittadino“. E’ quanto scrive il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà commentando il cambio di guardia alla guida della Questura di Reggio Calabria dove, da oggi, è insediato il nuovo Questore Maurizio Vallone, che raccoglie il testimone dall’uscente Raffaele Grassi nominato Prefetto al termine della sua esperienza reggina.

“Al nuovo Questore Maurizio Vallone rivolgo il più sincero benvenuto da parte della comunità reggina – ha aggiunto il sindaco – inoltrandogli i migliori auguri di buon lavoro per l’importante sfida che lo attende. Le sue prime dichiarazioni da Questore di Reggio ci danno la cifra di quello che sarà il suo appassionato impegno al servizio dei nostri concittadini. La nostra è una terra che ha una gran sete di legalità e di giustizia e che oggi è pronta a lasciarsi alle spalle un passato buio che per molti decenni ha infangato il nome della nostra amata Reggio. Il Questore Vallone è l’uomo giusto per proseguire questo percorso. A lui il più sincero in bocca al lupo da parte dei reggini e dalle istituzioni che rappresento”.

Reggio Calabria: il nuovo questore si presenta alla città, ecco le prime parole [FOTO e INTERVISTA]

Valuta questo articolo