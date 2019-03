Reggio Calabria: edilizia scolastica a Caulonia, in arrivo 8 milioni di euro di finanziamenti

30 Marzo 2019 09:41

Reggio Calabria: la programmazione dell’Amministrazione Comunale di Caulonia guidata dal sindaco Caterina Belcastro in materia di edilizia scolastica è stata premiata con una serie di finanziamenti governativi e regionali che ammontano a circa 8 milioni di euro

Pioggia di milioni di euro su Caulonia. La programmazione dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Caterina Belcastro in materia di edilizia scolastica è stata premiata con una serie di finanziamenti governativi e regionali che ammontano a circa 8 milioni di euro. Le scuole elementari e medie di Caulonia Centro e Caulonia Marina, subiranno in alcuni casi un profondo e radicale restyling, in altri la costruzione ex novo degli edifici. Nel dettaglio 3 milioni e 800 mila euro saranno destinati alla demolizione e ricostruzione della scuola media di Caulonia Marina, 2 milioni saranno investiti per l’adeguamento sismico (con demolizione e ricostruzione prefabbricato esterno) della scuola elementare di Caulonia Marina. E poi ancora 1 milione di euro per l’adeguamento sismico della scuola elementare-media Caulonia Centro, quasi 800 mila euro per la realizzazione di una nuova Palestra nel plesso di Marina, e 77 mila euro per lavori di verifica della vulnerabilità e adeguamento strutturale della scuola elementare-media di Caulonia Centro. “Si tratta di progetti presentati e già finanziati – afferma il sindaco Belcastro – che consolidano il nostro impegno verso il mondo della scuola per il futuro degli studenti cauloniesi. Puntiamo ad elevare gli standard qualitativi degli edifici scolastici cittadini, affinchè rispettino tutti i parametri di sicurezza richiesti, nonché tutte le caratteristiche architettoniche, tecniche, sismiche, energetiche e spaziali che guardino alla modernità e all’innovazione. Un traguardo significativo – sottilinea il primo cittadino – frutto di scelte oculate e condivise, che ci consentirà di avere scuole belle ed efficienti”.

Valuta questo articolo