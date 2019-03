Reggio Calabria: due studenti del “Vinci” finalisti alle olimpiadi nazionali di lingue e civiltà classiche

28 Marzo 2019 14:15

Reggio Calabria: due studenti del “Vinci” hanno superato la selezione regionale delle Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche e potranno partecipare alla finale nazionale

A breve distanza dal recente successo che ha visto protagonista uno studente del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”, finalista alle Olimpiadi di Italiano, giunge un’altra splendida soddisfazione per l’intera comunità scolastica del prestigioso liceo reggino. Su cinque finalisti regionali, ben due studenti del da Vinci, Andrea Labate di IV N e Lorenzo Lupis di IV A, hanno superato la selezione regionale delle Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche e potranno partecipare alla finale nazionale. Le Olimpiadi di Lingue e Civiltà classiche, bandite annualmente dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici, prevedono tre sezioni: traduzione dal Latino all’Italiano, traduzione dal Greco all’Italiano e Civiltà Classica. La prova non è stata per nulla semplice: Andrea e Lorenzo hanno partecipato alla selezione insieme a decine di candidati provenienti prevalentemente dai Licei classici dell’intera regione. Andrea risulta tra i due finalisti in traduzione dal Latino, mentre Lorenzo ha conquistato uno dei tre posti disponibili nella sezione Civiltà Classica. Andrea Labate e Lorenzo Lupis, supportati nella preparazione dai docenti curriculari, prof. Filippo Arillotta e prof.ssa Angelica Piccolo, hanno anche frequentato il Corso di preparazione ai Certamina ed alle Olimpiadi di Lingue classiche, tenuto dalle prof.sse Giovanna Canale e Mariangela Labate, nel corso del quale hanno svolto approfondimenti disciplinari e simulazioni d’esame. I due studenti non sono nuovi a simili risultati; hanno infatti ottenuto prestigiosi riconoscimenti anche in ambito scientifico. Lorenzo si è spesso distinto in gare di astronomia, matematica e fisica, mentre Andrea è medaglia di bronzo alle Olimpiadi internazionali di Astronomia che si sono tenute in Sri Lanka nel 2018. “La loro affermazione rappresenta la più concreta testimonianza dell’efficacia di una preparazione a tutto tondo che coniuga mirabilmente le abilità scientifiche con le competenze in ambito umanistico” è quanto afferma il dirigente scolastico prof.ssa Giuseppina Princi.

Valuta questo articolo