Reggio Calabria: tragedia sulla Jonio-Tirreno, morti due giovani di 18 e 19 anni. Feriti altri due coetanei [NOMI e DETTAGLI]

23 Marzo 2019 15:18

Reggio Calabria: dramma nella notte sulla Jonio-Tirreno, morti due giovani di 18 e 19 anni. Feriti altri due coetanei ricoverati nell’ospedale di Polistena

Risveglio da incubo per la piccola e ridente Melicucco, cittadina nell’area metropolitana di Reggio Calabria. Due giovani, Cristian Galatà e Michele Varone, di 18 e 19 anni, sono morti la scorsa notte in un un terribile incidente stradale avvenuto sulla Jonio-Tirreno. Altri due coetanei, che erano con loro all’interno dell’auto, sono rimasti feriti e sono stati entrambi ricoverati nell’ospedale di Polistena. Le due giovani vittime e i feriti, erano a bordo di una Fiat Panda che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una Ford, con a bordo due persone, rimaste ferite in maniera lieve. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Siderno, i Carabinieri di Melicucco ed i soccorritori.

Foto di repertorio

Valuta questo articolo