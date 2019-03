Reggio Calabria, la donna bruciata dall’ex marito parla dal Centro Ustionati di Bari e chiede di fare un esposto alla Procura per denunciare l’aggressione. Ma è ancora in prognosi riservata [DETTAGLI]

13 Marzo 2019 13:06

Reggio Calabria, gli aggiornamenti sulle condizioni della donna bruciata ieri dall’ex marito in via Frangipane: ha chiesto di denunciare l’aggressione

Maria Antonietta Rositani, la donna che ieri mattina è stata letteralmente bruciata dall’ex marito Ciro Russo in via Frangipane a Reggio Calabria, si trova ricoverata presso il centro ustionati di Bari in prognosi riservata dove ieri è stata trasportata d’urgenza con un viaggio speciale di un Falcon dell’Aeronautica Militare. La donna di 42 anni ha riportato gravi ustioni profonde su oltre il 50% del corpo e in particolare al viso e agli arti. La donna ha difficoltà a respirare e parlare ed è stata curata con un intervento innovativo. Giuseppe Giudice, direttore della struttura barese, ha dichiarato a “Chi l’ha visto?11.30”, su Rai3 che: “La paziente è in prognosi riservata: sono delle ustioni profonde. Al momento è vigile, e stamattina ha chiesto di fare un esposto alla Procura della Repubblica. La prognosi non verrà sciolta prima di un lungo periodo, le condizioni sono stabili ma le ustioni possono degenerare da un momento anafilattico, basti pensare alle infezioni che possono creare uno choc settico. Nella notte è stata sottoposta ad un intervento innovativo di escarectomia per consentire una guarigione migliore”.

L’ex marito, Ciro Russo, è ancora in fuga. L’uomo era agli arresti domiciliari nella casa dei genitori di Ercolano, dov’era stato ristretto proprio per maltrattamenti in famiglia già in precedenza denunciati dalla moglie. La coppia aveva due figli e viveva proprio a Reggio Calabria. Ma ieri Russo è arrivato in riva allo Stretto aggredendo l’ex moglie, aprendo la portiera della sua auto e lanciandole addosso liquido infiammabile prima di appiccarle fuoco e fuggire facendo perdere le proprie tracce. Inseguito con una vera e propria caccia all’uomo in tutta la città, non è ancora stato ritrovato nonostante abbia lasciato l’auto già ieri mattina in pieno centro.

