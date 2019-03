Reggio Calabria, disposto “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex moglie” per un marito violento: “continue angherie fisiche e morali” [DETTAGLI]

29 Marzo 2019 18:00

Reggio Calabria: misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle ex moglie per un 42enne di Taurianova

A conclusione di una efficace attività di indagine, nel primo pomeriggio della giornata odierna, personale in servizio presso il Commissariato di P.S. di Polistena ha proceduto alla notifica dell’ordinanza che dispone la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, adottata dal GIP di Palmi, nei confronti di S. G. , 42enne di Taurianova, residente a Cittanova.

Il reato contestato è quello previsto dall’artt. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia) ai danni della moglie. L’uomo l’ha sottoposta a continue angherie fisiche e morali, sia nel corso del rapporto di coniugio che dopo la separazione, denunciate in passato presso il Commissariato di Polistena.

In particolare, dall’attività di indagine è emerso come il 42enne abbia costantemente rivolto espressioni ingiuriose verso la moglie fin dai primi giorni successivi al matrimonio, nonché dopo la nascita del loro figlio.

Condotte perpetrate frequentemente, anche in presenza del figlio minore.

Le condotte vessatorie sono divenute più frequenti successivamente alla separazione, accompagnandosi spesso a minacce ed insulti di genere.

Tutti comportamenti che, per la loro abitualità, hanno leso l’integrità morale e psicologica della donna, al punto da indurla ad un costante stato di soggezione, incompatibile con le proprie abitudini quotidiane.

