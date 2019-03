Dissesto, boccata d’ossigeno per il Comune di Reggio Calabria: il Governo rinvia le scadenze di bilancio. Falcomatà: “segnale positivo”

27 Marzo 2019 10:41

Reggio Calabria, Falcomatà: “il governo ci ha appena comunicato la volontà di prorogare il termine per l’approvazione dei bilanci comunali alla fine del mese di aprile. È un segnale positivo per la risoluzione del problema dissesto”

“Il governo ci ha appena comunicato la volontà di prorogare il termine per l’approvazione dei bilanci comunali alla fine del mese di aprile. È un segnale positivo per la risoluzione del problema dissesto. Ringrazio il viceministro Laura Castelli che ha risposto al grido d’allarme lanciato dalla nostra città”. È quanto afferma il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. “La missione ad oggi non può dirsi del tutto compiuta – ha aggiunto il sindaco – in questi casi è opportuno essere prudenti, ma gli auspici sono assolutamente positivi. Il Governo ci ha comunicato che domani rinvierà la scadenza per l’approvazione dei bilanci. Questa mattina è stata trasmessa dal Viceministro Castelli alla Sezione Autonomie della Corte dei Conti una lettera in cui si rappresenta la necessità di definire una chiara ed univoca interpretazione sulla sentenza della Corte Costituzionale, che ha messo a rischio la sostenibilità dei piani di rientro di decine di Comuni italiani, tra i quali anche quello di Reggio Calabria che deve riequilibrare gli effetti delle precedenti gestioni contabili. È un’ottima notizia per noi – ha concluso il sindaco Falcomatà – che lascia presagire la volontà da parte del Governo di risolvere la questione, consentendoci di approvare in sicurezza il bilancio”.

