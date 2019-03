Reggio Calabria, Demi Arena sul dissesto finanziario del Comune: “sarebbe nefasto, da evitare assolutamente. Però…” [VIDEO INTERVISTA]

14 Marzo 2019 18:34

Reggio Calabria, intervista a Demetrio Arena sul rischio del dissesto finanziario del Comune

Da Sindaco di Reggio Calabria, Demetrio Arena nel 2012 aveva già sventato il rischio del dissesto finanziario del Comune. Oggi, dopo 7 anni, il problema si ripropone in modo incombente per le condizioni delle finanze di Palazzo San Giorgio. In un’intervista ai microfoni di StrettoWeb, Arena illustra la sua posizione spiegando quanto sarebbe gravoso per la città e i cittadini un provvedimento di dissesto finanziario, ma al tempo stesso esprimendo ottimismo verso un possibile provvedimento del Governo per salvare tanti Comuni che si trovano nelle stesse situazioni. Lo stesso Arena, però, chiede un’operazione verità analoga a quella che lui stesso ha portato avanti 7 anni fa da Sindaco, per illustrare le condizioni finanziarie dell’ente e in modo particolare la gestione degli ultimi anni.

