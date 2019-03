Reggio Calabria, l’ufficio del garante metropolitano lancia un concorso per scuole ed associazioni per la realizzazione del proprio logo

25 Marzo 2019 10:18

Reggio Calabria: l’Ufficio del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Città Metropolitana ha indetto un concorso finalizzato alla creazione di un logo rappresentativo del medesimo organismo

L’Ufficio del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria ha indetto un concorso finalizzato alla creazione di un logo rappresentativo del medesimo organismo, rivolto a tutti gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado del Reggino e alle associazioni di volontariato operanti nei 97 comuni metropolitani e la cui scadenza è fissata al prossimo 15 maggio. «Con questa iniziativa vogliamo valorizzare la creatività dei nostri giovani e, attraverso la crescente apertura del nostro organismo verso il territorio metropolitano, favorire la loro partecipazione civica e sostenere l’ambizione del nostro ufficio a diventare presidio a garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e riferimento propositivo nella valorizzazione relativamente ai minori» è il commento del Garante metropolitano Emanuele Mattia. Il concorso, il cui bando è interamente consultabile sul sito istituzionale dell’ente www.cittametropolitana.rc.it, prevede una partecipazione gratuita e verte sulla realizzazione di un logo originale ed inedito. La documentazione dovrà essere contenuta in busta sigillata sulla quale, oltre all’indirizzo del destinatario, dovrà essere apposta esclusivamente la dicitura “Bando realizzazione logo del Garante per l’Infanzia e per l’Adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria” e dovrà essere indirizzata a “Città Metropolitana di Reggio Calabria – Ufficio del Garante per l’Infanzia e per l’Adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Piazza Italia, Palazzo Corrado Alvaro – 89124 Reggio Calabria”. E gli elaborati dovranno essere recapitati direttamente o tramite posta al medesimo destinatario ed allo stesso indirizzo, a pena di esclusione, entro e non oltre il prossimo 15 maggio. L’istruttoria e la valutazione delle proposte saranno effettuate da apposita commissione giudicatrice nominata successivamente dal Garante, mentre la premiazione avverrà con una apposita manifestazione pubblica nel corso della quale verrà consegnata una targa al vincitore e un attestato di partecipazione ai concorrenti.

