Reggio Calabria: il Comune di Platì parteciperà alla “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”

20 Marzo 2019 17:47

Reggio Calabria: il Comune di Platì parteciperà, anche con il proprio gonfalone, al corteo che si terrà a Catanzaro domani, 21 marzo, in occasione della “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”

La Commissione Straordinaria, che dal 2 maggio 2018 regge il Comune di Platì, a seguito dello scioglimento per infiltrazioni mafiose, ha concluso nella giornata odierna il giro dei plessi scolastici cittadini per incontrare gli studenti delle scuole elementari e medie, anche della popolosa frazione di Cirella. L’occasione è stata proficua per ascoltare le richieste provenienti da bambini e ragazzi e, in particolare, per discutere di legalità. In proposito, i Commissari De Rosa, Gullì e Consolo hanno preannunciato l’iniziativa di regolamentare l’istituzione del “Consiglio Comunale dei ragazzi” e del “baby Sindaco”, con funzioni consultive degli organi comunali con riguardo agli argomenti di maggiore interesse per i giovani platiesi. Sempre nell’ambito delle iniziative sulla legalità, il Comune di Platì parteciperà, anche con il proprio gonfalone, al corteo che si terrà a Catanzaro domani, 21 marzo, in occasione della “XXIV Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, organizzata dalle associazioni Libera e Avviso Pubblico.

