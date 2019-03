30 Marzo 2019 19:30

Il Club Inner Wheel di Reggio Calabria festeggia l’ingresso di tre nuove socie

Presso l’Hotel “Al Torrione” di Reggio Calabria, in un clima di entusiasmo ed amicizia, il Club Inner Wheel di Reggio Calabria ha festeggiato l’ingresso di tre nuove socie.

Dopo la spillatura, Anna Maria Delfino, Maria Concetta Zuco e Tamara Tadic, visibilmente emozionate, hanno ringraziato la Presidente Katia Lavilla Poletti e tutto il Club, offrendo la loro disponibilità e il loro contributo per il raggiungimento degli scopi del sodalizio.

