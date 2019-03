Reggio Calabria, Ciro Russo è ancora in fuga: continua la caccia all’uomo che ieri ha bruciato l’ex moglie [AGGIORNAMENTI LIVE]

13 Marzo 2019 11:24

Proseguono senza sosta le ricerche di Ciro Russo, l’uomo che ha dato fuoco alla ex moglie ieri mattina a Reggio Calabria

Proseguono le ricerche di Ciro Russo, braccato da ieri mattina dalla Polizia di Stato, dopo avere dato fuoco alla ex moglie in via Frangipane, a Reggio Calabria, davanti a una scuola. Dopo che ieri e’ stata rinvenuta in centro l’autovettura a bordo della quale l’uomo, che probabilmente si e’ anche ustionato un braccio, si era allontanato, le ricerche non sono mai state sospese ed anzi sono state estese in citta’ e provincia, tenendo sotto controllo anche stazioni e autostrade. La donna, che ha riportato gravi ustioni in diverse parti del corpo, ieri e’ stata trasferita in un centro grandi ustionati in Puglia. L’uomo, che da anni viveva a Reggio Calabria, era stato arrestato per maltrattamenti e posto ai domiciliari nell’abitazione dei genitori a Ercolano (Na). Da li’ e’ evaso ed ha percorso oltre 500 km per mettere a segno la barbara aggressione ai danni della vittima, che risiede nella citta’ calabrese dello Stretto. E’ ricercato per tentato omicidio

