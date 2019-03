Reggio Calabria: catturato Ciro Russo, ecco l’uomo che ha dato fuoco all’ex moglie [FOTO e VIDEO]

14 Marzo 2019 07:08

Reggio Calabria: localizzato e catturato il ricercato Ciro Russo, gravemente indiziato del tentato omicidio della ex moglie

Nella serata di ieri nelle adiacenze di una nota pizzeria del centro storico di Reggio Calabria, a seguito di incessanti ricerche coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria diretta dal Procuratore Giovanni Bombardieri, gli investigatori della Squadra Mobile reggina e del Servizio Centrale Operativo della polizia di Stato di Roma, hanno localizzato e catturato il ricercato Ciro Russo di 42 anni, gravemente indiziato del tentato omicidio della moglie Maria Antonietta Rositani a cui l’uomo aveva dato fuoco nella mattinata di ieri, dopo averle cosparso liquido infiammabile, mentre era a bordo della propria autovettura. L’uomo è colpito da un provvedimento di fermo d’indiziato di delitto disposto dal procuratore Giovanni Bombardieri, dal Procuratore Aggiunto Gerardo Dominijanni e dal Sostituto Procuratore Paola D’Ambrosio per tentato omicidio aggravato.

Era evaso dagli arresti domiciliari in Ercolano (NA), ottenuti il 5 Febbraio 2018 dopo un periodo di custodia cautelare in carcere disposta il 20 Gennaio 2018 con provvedimento del Gip di Reggio Calabria, su richiesta della locale Procura della Repubblica, a conclusione di indagini condotte dalle squadra mobile reggina per maltrattamenti in famiglia.

