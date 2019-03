Reggio Calabria: i musicisti messinesi Cicero e Troja in concerto all’Università Mediterranea

30 Marzo 2019 17:06

Nuovo appuntamento con “La musica che gira intorno”: i musicisti messinesi Antonino Cicero e Luciano Troja in concerto a Reggio Calabria

Venerdì 5 aprile appuntamento speciale con “La Musica che gira intorno – Concerti in ateneo 2019”, con la direzione artistica del prof. Daniele Colistra. Nel progetto inaugurato lo scorso gennaio e composto da undici eventi gratuiti – una stagione concertistica che offre alla comunità accademica e alla città concerti che spaziano dalla musica da camera al jazz, dalla polifonia corale alla canzone d’autore – compaiono anche Antonino Cicero e Luciano Troja, con lo spettacolo per fagotto e pianoforte An Italian Tale. Concerto ad ingresso gratuito nell’Atrio del Dipartimento DiGies alle 21.00.

Il concerto di Reggio Calabria, rispetto al precedente Cantabile al Teatro Paisiello a Lecce, è un ritorno al disco An Italian Tale, pubblicato nel 2016 dalla indie-label siciliana Almendra Music. An Italian Tale ha rappresentato un momento cruciale per Cicero e Troja, il disco infatti ha raccolto straordinarie recensioni (Musica Jazz, Il Manifesto, Jazzit, L’Isola della Musica Italiana, Italia In Jazz etc.) grazie alla pregevolezza delle composizioni firmate da Troja e all’originalità del duo fagotto-pianoforte, con un’operazione dedicata a un’Italia che non c’è più, quella evocata dalle canzoni di Giovanni D’Anzi al quale l’album era ispirato.

An Italian Tale, anche in concerto, sprigiona un notevole potere immaginativo, evoca il cinema, le canzonette, la radio, i vinili, la gommalacca e il Campari, Milano, le bellezze e le biciclette, memorie di un’Italia che in quella musica trovava respiro e rinnovamento senza smarrire le proprie peculiarità. Accanto ai sei brani italiani, i pezzi americani rilanciano l’orizzonte artistico del duo e la capacità di interpretare degli standard alla luce di una personalità forte e definita.

Luciano Troja è un compositore e pianista jazz di fama internazionale (non è raro trovarlo su All About Jazz USA, Cadence o Stereophile, o vederlo dal vivo a New York), Antonino Cicero è un fagottista tra i più attivi e preparati in area classica: i due musicisti messinesi hanno trovato nella melodia, nella cantabilità, nella narrazione strumentale il punto di incontro che rende An Italian Tale, per usare le parole dello stesso Troja, “una specie di colonna sonora di un film immaginato, legato a un periodo storico, magari girato in bianco e nero“. Le prossime date del duo saranno: Messina (Teatro Savio, 6 aprile), Carlentini (Auditorium, 13 aprile); Comiso (Teatro Naselli, 26 maggio).

